السفارة الكورية بالقاهرة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الارتقاء بالعلاقات الثنائية

انطلقت احتفالية السفارة الكورية في القاهرة لإعلان أسماء الفائزين بمسابقة سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الكوري، بحضور أعضاء جمعية الصداقة المصرية الكورية، ومنهم الدكتور هاني هلال، والنائب أسامة هيكل، والدكتور علاء فهمي رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى جلال.



ووجه السفير الكوري تحياته وشكره لأعضاء جمعية الصداقة المصرية الكورية، والباحثين، وكل الحضور، معربا عن سعادته بنجاح المسابقة التي انطلقت قبل عام.



كما عبر السفير الكورس عن أمنياته بتنفيذ افكار لباحثين للارتقاء التعاون بين الدولتين، متمنيا أن تكون المسابقة نواة لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.



وتم توزيع الجوائز بحضور أعضاء جمعية الصداقة الكورية المصرية حسن يونس وزير الكهرباء السابق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أسامة هيكل، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.