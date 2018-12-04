ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس الفلبيني يعترف بتدخين الماريجوانا لمواجهة ملل الاجتماعات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:33 م
الرئيس الفلبيني
الرئيس الفلبيني رودريحو دوتيرتي
حسام رضوان

صرح الرئيس الفلبيني، رودريحو دوتيرتي بأنه يدخن المارجوانا أحيانا لكي يحافظ على نشاطه خلال الاجتماعات المملة بالنسبة لرجل في مثل سنة، ما أثار جدلا عالميا واسعا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال دوتيرتي إنه لجأ إلى تدخين الماريجوانا كي يبقى متيقظا أثناء الفعاليات "القاتلة" لقمة دول آسيان التي عقدت في سنغافورة خلال الشهر الماضي.

وأشارت القناة إلى أنه سرعان ما قامت وسائل الإعلام العالمية بنقل التصريح وشنت موجات انتقاد للرئيس.

وأضافت أنه وبعد أقل من ساعة خرجد الرئيس مجددا وتراجع عن تصريحه بدعوى أنه كان يمزح لتسلية الجمهور.

وأثار التصريح تعجب النقاد خاصة وأن دوتيرتي كان قد أطلق سابقا ضد تجارة المخدرات والتي أسفرت عن قتل ما يقرب من 5 آلاف تاجر.

ولفتت إلى أن الرئيس الفلبيني حاز اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية عندما غاب عن عدة جلسات في مؤتمر آسيان الأخير، ما برره المتح\ث باسم الرئاسة بأن دوتيرتي كان يأخذ قيلولات للراحة وتعويض ما ينقصه من ساعات النوم.
loading...

ترشيحاتنا

ماكرون يركع .. كيف انتصرت السترات الصفراء على حكومة باريس؟

شطة: الأهلى يحتاج للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين للفوز بالدوري

عصام عبد الفتاح عن المذكرة المقدمة ضد سيد عبد الحفيظ: لم نناقش الأزمة من الأساس

سعر خيالي لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة.. صور

مستشفى بدرجة سلخانة.. عم جمال دخل لإجراء عملية بسيطة خرج عاجزا .. فيديو وصور

السترات الصفراء.. من أين تجمعت وكيف هزت عرش ماكرون؟

رسميا.. أحمد شوبير نائبا لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية

إيران تستفز الولايات المتحدة بخطوة صاروخية جديدة

تكلفة غير متوقعة لإطلالة سيرين عبد النور في برنامج ديو المشاهير

فريد الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لم يأخذ قرشا واحدا

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي

إيفانكا ترامب بإطلالة كلاسيكية.. وهذه تكلفتها الصادمة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

فيديو

جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو
عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو
تعرف أكثر على ملامح العلاقات المصرية الكويتية.. فيديو
فيديوجراف.. محمية رأس محمد تحقق إنجازا مصريا جديدا
حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟