الرئيس الفلبيني يعترف بتدخين الماريجوانا لمواجهة ملل الاجتماعات



صرح الرئيس الفلبيني، رودريحو دوتيرتي بأنه يدخن المارجوانا أحيانا لكي يحافظ على نشاطه خلال الاجتماعات المملة بالنسبة لرجل في مثل سنة، ما أثار جدلا عالميا واسعا.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال دوتيرتي إنه لجأ إلى تدخين الماريجوانا كي يبقى متيقظا أثناء الفعاليات "القاتلة" لقمة دول آسيان التي عقدت في سنغافورة خلال الشهر الماضي.



وأشارت القناة إلى أنه سرعان ما قامت وسائل الإعلام العالمية بنقل التصريح وشنت موجات انتقاد للرئيس.



وأضافت أنه وبعد أقل من ساعة خرجد الرئيس مجددا وتراجع عن تصريحه بدعوى أنه كان يمزح لتسلية الجمهور.



وأثار التصريح تعجب النقاد خاصة وأن دوتيرتي كان قد أطلق سابقا ضد تجارة المخدرات والتي أسفرت عن قتل ما يقرب من 5 آلاف تاجر.



ولفتت إلى أن الرئيس الفلبيني حاز اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية عندما غاب عن عدة جلسات في مؤتمر آسيان الأخير، ما برره المتح\ث باسم الرئاسة بأن دوتيرتي كان يأخذ قيلولات للراحة وتعويض ما ينقصه من ساعات النوم.

