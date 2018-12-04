محمد مرجان: لا تهاون في حق جماهير الأهلي .. وهناك من يريد إحداث أزمة

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أن موافقة الأمن على خوض مباريات الأهلي في ستاد القاهرة موافقة مبدئية نتيجة التحركات الفترة الماضية من لجنة الكرة وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي.



وقال مرجان في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على إذاعة أون سبورت إف إم: "بعد المباراة الماضية كان هناك تحركات عن طريق إجراء مقابلات مع الأمن لعودة الجماهير، وتوصلنا لاتفاق على العودة ولكن بشروط، وهي أن النادي الأهلي يتحمل سلوك الجماهير في المدرجات".



وأضاف "جمهور النادي الأهلي كبير ورفضنا أن يكون هناك بعض الدعوات التي ستجعل الشكل في النهاية وكأن الجماهير غير متواجدة، ويجعل هناك تفرقة بين الجماهير".



وواصل: "هناك بعض التحركات الموجهة ليصبح هناك شرخ بين الجمهور والإدارة، جمهورنا موجود في الصالة المغطاة في ستاد القاهرة اليوم أمام سموحة، خطوة بخطوة ستعود الجماهير بكثافة وسيكون الأهلي رائدا في هذا الأمر كالعادة".



وتابع: "دور الأمن والذي يهمه في النهاية ورقم واحد في أولوياته سلامة الجماهير ودخولها وخروجها بشكل آمن، وألا يكون هناك أي هتاف سياسي أو خارج".



وأردف: "إدارة الأهلي تعرف جيدا وتقدر دائما جماهيرها، لا نريد أن نتحمل مسئولية شاب طائش يخرج عن النص مثلا، إدارة النادي تراهن على وعي الجماهير وسنبدأ في حملة توعية، ولكن يجب على الاتحادات الالتزام بشروط المسابقات كي يكون هناك عدالة بين الأندية".



وشدد: "الأهلي لن يتهاون في حق جماهيره ولسنا لدينا ما نخاف منه".



واستطرد: "كل ناد يختار كيف ينظم جماهيره، لو أردت أن تجعل الحضور بالدعوات فهذا متاح أو حضور جماهيري طبيعي فهذا متاح أيضا، ولكن من حقنا أن يكون هناك تكافؤ فرص من أجل الحصول على التذاكر، لن نسمح لفئة دون الأخرى بتشجيع النادي الاهلي الذي يعتبر ملكا للجميع ولا يجد مانع في توجيه النقد له عندما يكون بناءً وليس هداما".