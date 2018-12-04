ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد مرجان: لا تهاون في حق جماهير الأهلي .. وهناك من يريد إحداث أزمة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:34 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رشاد
كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أن موافقة الأمن على خوض مباريات الأهلي في ستاد القاهرة موافقة مبدئية نتيجة التحركات الفترة الماضية من لجنة الكرة وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على إذاعة أون سبورت إف إم: "بعد المباراة الماضية كان هناك تحركات عن طريق إجراء مقابلات مع الأمن لعودة الجماهير، وتوصلنا لاتفاق على العودة ولكن بشروط، وهي أن النادي الأهلي يتحمل سلوك الجماهير في المدرجات".

وأضاف "جمهور النادي الأهلي كبير ورفضنا أن يكون هناك بعض الدعوات التي ستجعل الشكل في النهاية وكأن الجماهير غير متواجدة، ويجعل هناك تفرقة بين الجماهير".

وواصل: "هناك بعض التحركات الموجهة ليصبح هناك شرخ بين الجمهور والإدارة، جمهورنا موجود في الصالة المغطاة في ستاد القاهرة اليوم أمام سموحة، خطوة بخطوة ستعود الجماهير بكثافة وسيكون الأهلي رائدا في هذا الأمر كالعادة".

وتابع: "دور الأمن والذي يهمه في النهاية ورقم واحد في أولوياته سلامة الجماهير ودخولها وخروجها بشكل آمن، وألا يكون هناك أي هتاف سياسي أو خارج".

وأردف: "إدارة الأهلي تعرف جيدا وتقدر دائما جماهيرها، لا نريد أن نتحمل مسئولية شاب طائش يخرج عن النص مثلا، إدارة النادي تراهن على وعي الجماهير وسنبدأ في حملة توعية، ولكن يجب على الاتحادات الالتزام بشروط المسابقات كي يكون هناك عدالة بين الأندية".

وشدد: "الأهلي لن يتهاون في حق جماهيره ولسنا لدينا ما نخاف منه".

واستطرد: "كل ناد يختار كيف ينظم جماهيره، لو أردت أن تجعل الحضور بالدعوات فهذا متاح أو حضور جماهيري طبيعي فهذا متاح أيضا، ولكن من حقنا أن يكون هناك تكافؤ فرص من أجل الحصول على التذاكر، لن نسمح لفئة دون الأخرى بتشجيع النادي الاهلي الذي يعتبر ملكا للجميع ولا يجد مانع في توجيه النقد له عندما يكون بناءً وليس هداما".
loading...

ترشيحاتنا

الجنايات تسأل حبيب العادلي عن رقم حسابه الشخصي في البنك

محمد يوسف يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

يا فرحة ما تمت.. الإصابة تضرب رامي ربيعة من جديد في تدريب الأهلي

طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

عبد الله السعيد وعبد الشافي يقودان أهلي جدة أمام وفاق سطيف فى كأس زايد

الرئيس الفلبيني يعترف بتدخين الماريجوانا لمواجهة ملل الاجتماعات

محمد مرجان: لا تهاون في حق جماهير الأهلي .. وهناك من يريد إحداث أزمة

نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو

الجبلاية تتحفظ ووزير الرياضة يضغط للمنافسة على استضافة أمم أفريقيا 2019

اختيار مصر أول دولة فى العالم لإطلاق خدمة أوبر باص

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

مخطط زملكاوى جديد لضم جون أنطوى رغم معوقات الأهلى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

فيديو

جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو
عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو
تعرف أكثر على ملامح العلاقات المصرية الكويتية.. فيديو
فيديوجراف.. محمية رأس محمد تحقق إنجازا مصريا جديدا
حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟