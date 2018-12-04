عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو

أعلن عبد اللطيف واكد، مدير شركة أوبر في الشرق الأوسط، بأن خدمة "أوبر باص" تنطلق لأول مرة على مستوى العالم من القاهرة.



وتابع "واكد" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "TEN" اليوم، أن الخدمة يستطيع المواطنون استخدامها من خلال أبليكيشن "أوبر".



أشار "واكد" أن الباصات الخاصة بالخدمة تعمل حاليًا من مدينة نصر ومصر الجديدة إلى المهندسين والعكس، موضحًا أن سعر الرحلة يقل بنسب تتعدى 80% من التكلفة التي يتحملها المواطن في السيارات العادية.

