اليوم .. تحت شعار فتشوا الدواليب.. معرض ملابس لطلاب إعلام الأزهر

تنظّم كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، معرضًا للملابس الشتوية بالكلية تحت شعار "فتشوا الدواليب".





وصرح الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، بأ ن المعرض الذي يقام على مدار يومين يعرض فيه جناحان أحدهما للملابس الجديدة ويباع بأسعار رمزية وآخر للملابس المستعملة ولكنها بحالة جيدة جدا ويقدم مجانا لمن يرغب من الطلاب.





من جانبه أكد الدكتور محمود الصاوى، وكيل الكلية، أننا نجتهد في التخفيف عن الطلاب قدر استطاعتنا ، خاصة أننا نؤمن بمبدأ التكافل الاجتماعى ونسعى لتحقيقه بين الطلاب جميعهم القادرين وغيرهم، ونهتم بغير القادرين حتى نوفر لهم مناخًا من الراحة التى تساعدهم فى التحصيل العلمى والتى من شأنها مساعدتهم لتطوير أنفسهم.



