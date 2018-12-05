اليوم .. تحت شعار فتشوا الدواليب.. معرض ملابس لطلاب إعلام الأزهر

تنظّم كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، معرضًا للملابس الشتوية بالكلية تحت شعار "فتشوا الدواليب".
وصرح الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، بأن المعرض الذي يقام على مدار يومين يعرض فيه جناحان أحدهما للملابس الجديدة ويباع بأسعار رمزية وآخر للملابس المستعملة ولكنها بحالة جيدة جدا ويقدم مجانا لمن يرغب من الطلاب.
من جانبه أكد الدكتور محمود الصاوى، وكيل الكلية، أننا نجتهد في التخفيف عن الطلاب قدر استطاعتنا ، خاصة أننا نؤمن بمبدأ التكافل الاجتماعى ونسعى لتحقيقه بين الطلاب جميعهم القادرين وغيرهم، ونهتم بغير القادرين حتى نوفر لهم مناخًا من الراحة التى تساعدهم فى التحصيل العلمى والتى من شأنها مساعدتهم لتطوير أنفسهم.
وأضاف أن المعرض سيقام بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وشدة البرد، فداخل كل بيت من بيوتنا دواليب بها العديد والعديد من الملابس الجديدة التي ربما تكون قد ضاقت بعض الشيء أو تغيرت موضتها، أو وسع الله علي زملائنا وبدلوا ملابسهم القديمة بأخرى، وأصبحت لا تساوي شئ له لكنها عند الغير تساوي الكثير والكثير.