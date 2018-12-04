ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد يوسف يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض، غدًا الأربعاء، مواجهة الجونة ضمن مؤجلات الأسبوع السابع من بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي وعلي لطفي؛ ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.
loading...

ترشيحاتنا

درة بفستان أسود أنيق في أحدث جلسة تصوير.. صور

ماكرون يركع .. كيف انتصرت السترات الصفراء على حكومة باريس؟

أحمد مجاهد يكشف كواليس اختيار شوبير نائبا لرئيس اتحاد الكرة

نجم الأهلي السابق : مختار مختار الأحق بقيادة الشياطين .. والدوري أحمر

2 جنيه بلاستيك.. حكاية عُملة انتهت قبل أن تبدأ

غيابات بالجملة في تشكيل الأهلي قبل لقاء الجونة

إيفانكا ترامب بإطلالة كلاسيكية.. وهذه تكلفتها الصادمة.. صور

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة: لم نستورد الكلاب لأكلها

الصورة الأولى لـ بريانكا شوبرا بالفستان الأبيض

إيران تستفز الولايات المتحدة بخطوة صاروخية جديدة

الأهلى يتسبب فى إبعاد البنا عن إدارة لقاء الزمالك والمصرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

6 مواقع أثرية مسجلة تراث عالمي في مصر..وأبو مينا مهدد بالخطر..صور

فيديو

جثمان جورج بوش الأب يسجى في مبنى الكونجرس الأمريكي ..فيديو
عبد اللطيف واكد: أوبر باص يوفر 80% من سعر الرحلة.. فيديو
تعرف أكثر على ملامح العلاقات المصرية الكويتية.. فيديو
فيديوجراف.. محمية رأس محمد تحقق إنجازا مصريا جديدا
حارس الأهلي يفتح النار: مدربو حراس مرمى المنتخبات لم يمارسوا الكرة.. بداية الحضرى كارثية.. وجنش عشوائي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟