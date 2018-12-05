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محافظات

محافظ الشرقية: الاهتمام بالنشء وتنمية قدراتهم من أهداف المرحلة المقبلة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي ضرورة الاهتمام بالنشء من خلال توجيه ‏طاقاتهم لما هو مفيد ونافع وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء و‏الانتماء وتزويدهم بكافة العلوم الحديثة، مشيرًا إلى أن شعار المرحلة القادمة في محافظة الشرقية سيكون ‏موجهاً للعقول المستنيرة. ‏

ووجّه محافظ الشرقية بضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة وتضافر جميع ‏الجهود لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للنشء وتنميتهم لخلق جيل واعٍ قادر على البناء والتنمية.

من جانبه فقد أكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بالتنسيق ‏والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، فقد نظّمت إدارة الطلائع ‏بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية مشروع المخيم الكشفي لتنمية المهارات الكشفية والتي ‏تستهدف عدد 200 طالب من كل مدرسة من الطلاب غير الكشفيين بالمدارس الابتدائية ‏وبحضور مدربين متميزين من الفرق الكشفية بمديرية الشباب والرياضة.‏

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المخيم هو تنمية مبادئ الكشافة ‏والتقاليد الكشفية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة من ‏خلال تنفيذ ورش ثقافية ورياضية وفنية وكشفية ودينية وإسعافات أولية.‏

وفي سياق متصل وفي إطار خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني والتواصل الدائم مع الشباب ‏من رجال الدين نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع ‏الأزهر الشريف ندوة دينية بعنوان: (الوسطية منهج حياة) للتعرف علي التعاليم الصحيحة و‏المُعتدلة للدين الإسلامي وسبل تطبيقها في الحياة والاستفادة منها في تطوير وتقدم ‏المجتمع ومناهضة العنف والتطرف الديني ودور الشباب في مواجهة الشائعات والتصدي ‏لها، وذلك بحضور 100 شاب وفتاة من مراكز شباب (الإبراهيمية وههيا وأبوكبير‏‏) وبمشاركة علماء من الأزهر الشريف بمركز شباب مدينة ههيا.
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