محافظ الشرقية: الاهتمام بالنشء وتنمية قدراتهم من أهداف المرحلة المقبلة

شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي ضرورة الاهتمام بالنشء من خلال توجيه طاقاتهم لما هو مفيد ونافع وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء والانتماء وتزويدهم بكافة العلوم الحديثة، مشيرًا إلى أن شعار المرحلة القادمة في محافظة الشرقية سيكون موجهاً للعقول المستنيرة.
ووجّه محافظ الشرقية بضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة وتضافر جميع الجهود لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للنشء وتنميتهم لخلق جيل واعٍ قادر على البناء والتنمية.
من جانبه فقد أكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، فقد نظّمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية مشروع المخيم الكشفي لتنمية المهارات الكشفية والتي تستهدف عدد 200 طالب من كل مدرسة من الطلاب غير الكشفيين بالمدارس الابتدائية وبحضور مدربين متميزين من الفرق الكشفية بمديرية الشباب والرياضة.
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المخيم هو تنمية مبادئ الكشافة والتقاليد الكشفية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة من خلال تنفيذ ورش ثقافية ورياضية وفنية وكشفية ودينية وإسعافات أولية.
وفي سياق متصل وفي إطار خطة الدولة لتجديد الخطاب الديني والتواصل الدائم مع الشباب من رجال الدين نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأزهر الشريف ندوة دينية بعنوان: (الوسطية منهج حياة) للتعرف علي التعاليم الصحيحة والمُعتدلة للدين الإسلامي وسبل تطبيقها في الحياة والاستفادة منها في تطوير وتقدم المجتمع ومناهضة العنف والتطرف الديني ودور الشباب في مواجهة الشائعات والتصدي لها، وذلك بحضور 100 شاب وفتاة من مراكز شباب (الإبراهيمية وههيا وأبوكبير) وبمشاركة علماء من الأزهر الشريف بمركز شباب مدينة ههيا.