محافظ الشرقية: الاهتمام بالنشء وتنمية قدراتهم من أهداف المرحلة المقبلة

شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي ضرورة الاهتمام بالنشء من خلال توجيه ‏طاقاتهم لما هو مفيد ونافع وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء و‏الانتماء وتزويدهم بكافة العلوم الحديثة، مشيرًا إلى أن شعار المرحلة القادمة في محافظة الشرقية سيكون ‏موجهاً للعقول المستنيرة. ‏

ووجّه محافظ الشرقية بضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة وتضافر جميع ‏الجهود لتقديم برامج توعوية وتثقيفية للنشء وتنميتهم لخلق جيل واعٍ قادر على البناء والتنمية.

من جانبه فقد أكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بالتنسيق ‏والتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، فقد نظّمت إدارة الطلائع ‏بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية مشروع المخيم الكشفي لتنمية المهارات الكشفية والتي ‏تستهدف عدد 200 طالب من كل مدرسة من الطلاب غير الكشفيين بالمدارس الابتدائية ‏وبحضور مدربين متميزين من الفرق الكشفية بمديرية الشباب والرياضة.‏





وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المخيم هو تنمية مبادئ الكشافة ‏والتقاليد الكشفية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة من ‏خلال تنفيذ ورش ثقافية ورياضية وفنية وكشفية ودينية وإسعافات أولية.‏



