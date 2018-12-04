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رياضة

انتهاء موسم نجم برشلونة بسبب الإصابة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الثلاثاء، أن لاعب الوسط رافينيا خضع اليوم لجراحة ناجحة فى الركبة اليسرى، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أشهر مقبلة، حسب ما ذكره الموقع الرسمي.

وتعرض رافينيا خلال مباراة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني كان اللاعب البرازيلي قد تعرض للإصابة فى نفس الركبة فى سبتمبر من عام 2015، وتعرض أيضًا لقطع فى الرباط الصليبي فى الركبة اليمنى فى أبريل عام 2017.

وشهدت مباراة برشلونة، وفياريال، الأحد الماضي، تضامنا من لاعبي البلوجرانا مع زميلهم رافينيا، حيث ارتدى اللاعبون قميصا عليه جملة "الكثير من القوة لرافينيا"، لدعم اللاعب في رحلة التعافي من الإصابة.

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