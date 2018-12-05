ليلى الهمامي المرشحة لرئاسة تونس في حوار مع صدى البلد: لا تسامح مع الإرهابيين.. وشعاري الحرية والعدالة والتقدم

ليلى الهمامي أول مرشحة للرئاسة التونسية لـ"صدى البلد":

تونس تعيش مسخا ديمقراطيا

شعاري أختزله في الحرية والعدالة والتقدم

جميع الأحزاب مستعدة لتغيير مواقفها وطموحاتها وشعاراتها

الوضع في تونس حرج ودقيق ويحمل في عمقه إمكانات انفجار أشبه بفرنسا

تقديم حركة النهضة الإخوانية للرأي العام كحركة معادية للدولة ينهيها سياسيًا

لا تسامح مع كل من وضع يده في ملف الإرهاب بالدعم أو التستر أو التنظيم

في البداية ذكرتِ من قبل أنكِ واجهتِ معركة شرسة ومواجهة قوية مع حزب النهضة خلال ترشحك في الانتخابات الرئاسية التونسية الماضية عام 2014 لإفشالك في الترشح، ما السبل التي استخدمها حزب النهضة لمواجهتك؟

كيف واجهتِ الصراعات في هذه الفترة؟

هل تلقيتِ أي تهديدات من التيارات المتشددة بشأن ترشحك؟

ما أهم أولوياتك في برنامجك الرئاسي خلال ترشحك؟

ما مدى قبول الشارع التونسي لفكرة ترشح أول سيدة لرئاسة تونس؟

وما رؤيتك للوضع الحالي في تونس سواء الاقتصادي أو السياسي؟

هل تعتبرين أن حزب النهضة يجب حظره كما حدث في مصر وعدد من الدول الأخرى لأنه ينتمي إلى جماعة متطرفة؟

الدكتورة ليلى الهمامي هي أول مرشحة للرئاسة التونسية فى الوطن العربي، وتتبوأ مناصب سياسية مرموقة، فهي مسئولة السياسة لدى المفوضية الأوروبية، وخبيرة اقتصادية لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وسيدة أعمال في التصدير والاستيراد الزراعي، وبروفيسورة لدى جامعة ريتشموند، الأمريكية الدولية في لندن، وبروفيسور لدى جامعة بيركبيك، بلندن، مما يرشحها بقوة إلى خوض الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة، التي سيتم عقدها في منتصف 2019، وذلك لخبرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وامتلاكها رؤية وبرنامجا إصلاحيا بجميع المستويات، ولهذا أجرى موقع "صدى البلد" الإخباري، حوارا حمل العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تواجهها تونس في الوقت الراهن وإلى نص الحوار:بدايةً أود أن أوضح هذا الموضوع، فى انتخابات الرئاسة التونسية 2014، بالفعل كانت الأجواء السياسية فى أعلى مستويات الاحتقان، حيث قرر أن تُختزل اللعبة السياسية في قطبين بحيث يتم إقصاء كل من كان خارج رقعة الشطرنج المواجهة الإقليمية والدولية، وبالفعل واجهت هذا الضغط من خلال قطاع من الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي جندت للدفاع عن أحد القطبين، أعني حركة النهضة وحزب النداء، أو الباجي القائد السبسي والمنصف المرزوقي، وواجهت بالفعل ضغوطا وحصارا أرادوا من خلاله إقصائي من سباق حيوي بالنسبة لهم، والإقصاء هو آلية من آليات التصفية السياسية التي تعتمد خلف واجهة ديمقراطية وغالبًا ما تمر دون أن يفطن لها الناس والرأي العام، وكان واضحا أمامنا أن قطر وتركيا راهنت على المنصف المرزوقي وحزب النهضة آنذاك، ولكن درس انتخابات 2014 استوعبه الجميع وتؤكد الأحداث الراهنة إمكانية تجديده في ظل تصاعد التوتر بين الباجي القائد السبسي، وحركة النهضة ونهاية ما تمت تسميته التوافق بينهما.كنت أدرك جيدًا أن الأمر محسوم مسبقًا، وأنه لا سبيل لمواجهة التيار، ومن الحكمة التأسيس للمستقبل، فاخترت التحرك كشخصية مستقلة بعيدًا عن هيمنة الأحزاب، وما تحمله من إشكاليات وانحرافات هامشية، لا تضيف للبلاد إلا مزيد من التعقيد وتعقيد أزماتها.ما التيار السياسي الذي سيقوم بدعمك خلال الانتخابات القادمة؟أجد أن السؤال جيد من حيث أنه يوظف مفهوم التيار السياسي وليس الحزب، وهو ما يتوافق معي بالفعل مع رؤيتي لطبيعة المرحلة التي تمر بها تونس، بل حتى أوروبا حاليًا، كما نرى بفرنسا حيث انهارت الأحزاب التقليدية ولم تنجح الأحزاب المستحدثة في التشكل كحركة اجتماعية حقيقية قادرة على تغيير الواقع، سواء في الحكم أو المعارضة، وليس أدل على ذلك من سلسلة الانشقاقات التي عاشتها جميع الأحزاب في تونس والتي أفقدت النخب الثقة في العملية الانتخابية، التي تمثل الآلية الأولى للنظام الديمقراطي وهو أمر تأكد من خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلاد فى 2018، والتي سجلت تراجعا مهمًا لحزب نداء تونس صاحب الأغلبية سنة 2014 وحركة النهضة، وإن تصدرت نتائج انتخابات البلدية فإنها تكبدت خسائر مهمة في قواعدها الانتخابية.ولن أركز هنا على أزمة الأحزاب الوسطية التي فقدت بوصلتها وانزلقت إلى حالة من الارتباك وعدم الانسجام في صياغة موقفها ومواقفها وبناء تحالفاتها وهو ما يرشح المشهد السياسي العام للبلاد إلى تحولات عميقة، خاصة في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبروز كتلة لا تقل عن 68% من الناخبين، الذين أعلنوا خلال آخر عملية سبر آراء أنهم لم يحددوا بعد إلى أي حزب سينحازون، وترشيحي يستجيب ويلخص جملة التطورات الموضوعة التي شهدتها تونس، ويعبر عن أفكار وتصورات التيار المدني الديمقرطي المستقل الذي يوحد كافة التونسين حول شعارات اختزلتها في الحرية والعدالة والتقدم، وهذا التيار يضم مختلف الأجيال من مختلف الجهات من الطبقات الاجتماعية ويعبر عن تيار ثالث لبناء تونس جديدة ومغايرة ومختلفة عن شخوص الماضي وهناته، خاصة السياسات العقيمة التي حكمته والتي أفضت إلى انسداد أفق الخلاص، كما هو الحال في الظرف الراهن، حيث تم التأكد أن جميع الأحزاب مستعدة لتغير مواقفها وطموحتها وشعاراتها وحتى أسمائها بمستوى 180 درجة، وكل هذا من أجل كسب مواقع في تنظيمات الدولة ومؤسساتها وهذا الأمر فاقد لكل جدارة وواجهة فكرية أو سياسية، ويفسح في المقابل المجال لتشكل حراك مدني يقطع مع الأيدلوجيات ومع المسخ الديمقراطي التي تعيشه تونس حاليًا.مواقفي الأخيرة من حركة النهضة والإسلام السياسي عرضتني بالفعل لهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي لأن التيارات الكولونية ترفض أي معطى سياسي خارج دائرة حساباتها، بل إنها توظف ميليشيات إلكترونية لتشويه صورة كل معارض ينقدها أو يسعى إلى معارضة نهجها، حيث برزت في الآونة الأخيرة صفحات داعمة لحكومة الشاهد مدعومة من حركة النهضة وحزام إعلامي يشيطن كل ممن يعارض الائتلاف الحاكم، وبالفعل تم إيقاف العديد من المدونين الشبان بتهمة التحريض على الحكومة، كما تعرضت في الآونة الأخيرة إلى مضايقة أمام إقامتي رفعت على أثرها دعوى قضائية وبلاغا رسميا للسلطات الأمنية، وأتوقع أن يتصاعد الضغط كلما اقتربنا من الموعد الانتخابي 2019، ولذلك اغتنم هذه الفرصة لتحذير كل الأطراف من مغبة استخدام العنف بمختلف أشكاله ضد أي منافس.كما أحذر من تسرب المال السياسي خاصة من الخارج، لذلك أعتبر المراقبة الخارجية للانتخابات القادمة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، ضرورة أن تكون مكثفة وأن تمسح كل المحافظات بعيدًا عن صورة السياحة السياسية التي صاحبت حضور بعض الوفود الأوروبية خلال انتخابات 2014، وأنبه في ذات السياق إلى ضرورة ضمان العدل في مستوى المساحات المتاحة من الإعلام وخاصة منه الإعلام العمومي، وذلك اعتبارًا إلى أهمية هذه المعطيات لتحديد وجهة المسار الانتخابي.بكل تأكيد تمثل محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية إحدى الإكراهات الأساسية، التي تحول الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية من الأمور الخارجة عن سلطته، لكن يمكنني القول إن الحضور الاعتباري لشخص رئيس الجمهورية، من حيث أنه منتخب مباشرة من الشعب يمكنه من سلطة معنوية مهمة؛ للضغط على الحكومة والتأثير على مجريات الأحداث، لذلك أرتب أولوياتي على الإصلاح الاقتصادي الشامل وذلك في اتجاه العصرنة وتحرير المبادلة الخاصة مع إبقاء الدور التعديلي للدولة، ثانيا "اجتماعي" يتعلق الأمر باستعادة الطبقة الوسطى المنهارة والسعي إلى توسعيها عدديًا، باعتبارها المحرك الأساسي للإنتاج والاستهلاك، من جهة كونها الضامن الأول لاستقرار النظام العام ويبقى دور الدولة في هذا السياق الهام في مستوى إعادة توزيع الثروات عبر سياسة جبائية عادلة من خلال الدعم المباشر للشرائح الضعيفة والمهمشة، وفي هذا المجال أطرح مراجعة المنظومة الصحية والتربوية، من أجل إنقاذ المرفق العام من التأزم الحاد الذي يعبره، أما عن سياسات الدفاع والخارجية فترمي إلى تحقيق استراتيجية الدفاع الشعبي بفرض الخدمة العسكرية بالمساواة بين الجنسين في الخدمة والمراهنة على الجودة في التكوين العسكري وتحديد أو تعديد برامج التعاون في هذا المجال، خاصة مع الأشقاء العرب.أما السياسة الخارجية فستكون مواجهة مع الشريك التقليدي وهو الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وذلك في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فالدبلوماسية التونسية مطالبة بأن تكون الوسيط الأمين في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الأشقاء، كما يمثل العمق الأفريقي إحدى الوجهات الأساسية، لما نراها في سياسات البرنامج الذي نرتقيه بسياساتنا الخارجية، خاصة أن تونس تمتلك من الطاقات والكوادر، ما يؤهلها لاختراق هذا الفضاء في إطار شراكات عادلة، بعيدة عن منطق الهيمنة والاستغلال، وعلمًا أن الانفتاح على القوى الصاعدة مثل الروس والصين، يفسح المجال لإمكانات مهمة من الواجب استثمارها.أجد تفاعلًا إيجابيًا ودعمًا تلقائيًا من الشارع التونسي، الذي يعتبر أن المرأة جديرة بكل ثقة وأني أمثل شخصية مستقلة بعيدة عن أحقاد الماضي وعن حالات الاحتراب التي تميز الرهن الحزبي، ومن المؤكد أن هذا التفاعل يزعج البعض لكنني أراهن على أن الشعب سيمثل العنصر المحدد والفاصل في هذه المعركة السياسية الهامة في مصير تونس، وهذه الثقة في الشارع تقابلها نخبة سياسية متآمرة، لا تمتلك من الديمقراطية سوى الشعار محتكرة للمال موظفة لوسائل الدولة للتآمر والضغط على منافسها، وهذه مفارقة أعي بتحدياتها التي تحملها ولكني على استعداد لمواجهتها.الوضع حرج ودقيق يحمل في عمقه إمكانات انفجار شبيه بما تعيشه فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، حيث إن الاستثمار بتونس في تراجع والبطالة في تصاعد والتضخم أدرك أرقاما غير مسبوقة في تاريخ تونس، بالإضافة إلى انهيار توازن المعادلة الأساسية للاقتصاد وانهيار الدينار الذي أصبح يضاهي اليورو بثلاث فصل أربع للدينار، المرجع الأول في الحكم على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس حاليًا، والإشكال في عمقه إشكال حوكمة وغياب الرؤية والبرامج التي تميز أداء الحكومات، المتعاقبة منذ 2011، حيث وقع تغليب الملف الاقتصادي فانهار الاقتصاد ولم تنجح العملية السياسية، والأصل في المأزق السياسي نظام هجين انتهجه دستور 2014 يفقد فيه الرئيس المنتخب الصلاحيات الأساسية للحكم، في حين يمتلك رئيس الحكومة المعين جميع صلاحيات الجهاز التنفيذي، وضع أفضى إلى تأزم العلاقة بين قطبي السلطة، إضافة إلى عدم الاستقرار البرلماني والحزبي، مما أضفى الضبابية على مركز السلطة وعلى المستثمرين، وعموم القوى الاجتماعية وهو أمر سأطرح معالجته باستفتاء الشعب حول إرساء النظام السياسي على شاكلة الأمريكية، بما يضمن الاستقرار من جهة والحرية من جهة أخرى، دون ذلك سيستمر مسلسل الانهيار بغض النظر عن من سيكون في الحكم.أعتقد أنه من الضروري مواجهة هذه الحركات على واجهات عدة، أولًا الواجهة الفكرية، خاصة أنها تتجنب في الخوض في قضايا التراث، وتنأى بنفسها عن الجدل المتعلق بنظام الحكم في الإسلام، والفتنة الكبرى والفرق الكلامية، وهو مشغل يطرح على النخبة العربية للانخراط فيها، ثانيا الواجهة الأمنية والاجتماعية حيث تؤكد التجربة أنه أينما وجدت عشوش الفقر والجهل إلا وتحولت إلى نقاط ارتكاز هذه الجماعات التي توظف آلام الفقراء ومعاناتهم في تنظيماتها الاجتماعية المعادية للدولة المدنية، وهذا يحتاج بالطبع إلى تطوير الخدمات، والمرفق العام والإبقاء على دور الدولة في إسناد ودعم والنهوض بالشرائح المهمشة والفقيرة، إضافة إلى الواجهة الأمنية حيث لا تسامح مع كل من وضع يده في ملف الإرهاب بالدعم أو التستر أو التنظيم تحت أي ذريعة من الذرائع لذلك أعتبر ملف الجهاز السري لحركة الإخوان بتونس، والاتهامات الموجهة لحركة النهضة، موضوعا أمنيا وقضائيا وأن حل الحركة ليس الخيار المناسب لمواجهتها، فمجرد تقديمها للرأي العام كحركة معادية للدولة للمدنية، ينهيها سياسيًا دون حلها، لتعود إلى الاستثمار في مظلومية استفادت منها لعقود طويلة.