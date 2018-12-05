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أخبار البلد

سامي عبد العزيز: يجب إشعار السودانيين أنهم حراس ميثاق الشرف الإعلامي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:47 ص
صدى البلد
أمل مجدى
أشاد دكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام جامعة القاهرة بميثاق الشرف الإعلامى بين مصر والسودان، موضحًا أن الإعلام يجب ألا يتدخل فى العلاقة السياسية بين الدول؛ لذلك سيقوم هذا الميثاق بضبط إيقاع الإعلام حتى لا تقع خلافات بين البلدين.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن القرار عودة لتعميق العلاقات، وسند للتوجه السياسى فى الدولة .

وأكد أن أزمات كثيرة كادت أن تحدث بسبب الإعلام ، والمهنية يجب أن تحكم الإعلام ففى أمريكا لا يوجد ما يجرم مهاجمة الرئيس لكن قيم المهنة تمنعهم من ذلك .

وأشار إلى أن تفعيل الميثاق بشكل عملى هو الجزء الأهم مع إشعار السودانيين بالمشاركة وبأنهم حراس الميثاق .

وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اتفق مع بشارة جمعة وزير الإعلام السوداني، على بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي الموقع بين البلدين في السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة بالقاهرة.

واتفق الطرفان خلال لقائهما بالقاهرة على عقد مؤتمر مشترك للمثقفين والإعلاميين السودانيين والمصريين أطلق عليه اسم مؤتمر وحدة النيل يعقد في يناير 2019، وتشكيل لجنة مشتركة للترتيب والإعداد له، كما تم الاتفاق على تسهيل مهام الصحفيين في البلدين والتنسيق الإعلامي الكامل بين الدولتين في كافة القضايا.
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