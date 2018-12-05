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السبت.. حفل تنمية المواهب بمسرح أوبرا دمنهور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور
جمالات الدمنهورى
يواصل مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور الرسالة الفنية والثقافية التى تحملها دار الأوبرا المصرية فى صقل الموهوبين بشتى أنحاء الجمهورية خاصة أهالى محافظة البحيرة التى تنتمى إليها دار أوبرا دمنهور.

وفى إطار ذلك تنظم دار الأوبرا المصرية حفل فنى لمركز تنمية المواهب التابع لمسرحها بدمنهور فى أقسام المقامات العربية والإنشاد الدينى والعود، تدريب الدكتور أحمد عبد الله، ويقام الحفل فى الثامنة مساء يوم السبت 8 ديسمبر .

يشارك فى الحفل الطفلة وفاء عماد الحائزة على المركز الأول للغناء بدولة أذربيجان، وكذا المركز الأول فى مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للغناء التابعة لمهرجان الموسيقى العربية، فضلا عن مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان البردة. بأبوظبى.

كما يشارك فى الاحتفالية الطفل يوسف سامح الذى اشتهر بلقائه مؤخرًا مع الفنان أحمد حلمى كأبرز النجو الصغار فى العالم العربى، فضلاً عن مشاركة مجموعة أخرى متميزة من أبناء مركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور منهم: منة هانى وعبد الرحمن مختار وكرما ومؤمن وبهار ورينادا وألاء وحبيبة ومريم الردينى وهناء وإبراهيم ومنة الله ومحمد عماد. 

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التراثية والموشحات والأغانى منها: احلف بسماها - طالما أشكو غرامى – حبيبى يا محمد – على رمش عيونها – عودت عينى – أهواك – توبة – عليك سلام الله – نبينا هدينا – سلو قلبى – القلب يعشق – صلى الله على طه – رقت عيناى – ليالى رسول الله – مدد يا نبى – الإمام الأعظم – من نورك يارب – صلينا الفجر فين – يا منى عينى – مولاى إنى ببابك – المسك فاح.
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