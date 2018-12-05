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أخبار العالم

أول مرشحة لرئاسة تونس لصدى البلد: لا تسامح مع الإرهاب

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
أحمد شريف
قالت الدكتورة ليلى الهمامي، أول مرشحة للرئاسة في تونس، إن ملف الجهاز السري لجماعة الإخوان بتونس، والاتهامات الموجهة لحزب النهضة، موضوع أمني وقضائي، على حد تعبيرها. 

وأشارت الهمامي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن حل الحركة ليس الخيار المناسب لمواجهتها، فمجرد تقديمها للرأي العام كحركة معادية للدولة للمدنية، ينهيها سياسيًا دون حلها، لتعود إلى الاستثمار في مظلومية استفادت منها لعقود طويلة.

وأضافت أنه "أينما وجدت أعشاش الفقر والجهل؛ إلا وتحولت إلى نقاط ارتكاز لها توظف آلام الفقراء ومعاناتهم في تنظيماتها الاجتماعية المعادية للدولة المدنية، وهذا يحتاج بالطبع إلى تطوير الخدمات، والمرافق العامة والإبقاء على دور الدولة في إسناد ودعم والنهوض بالشرائح المهمشة والفقيرة، إضافة إلى الواجهة الأمنية، حيث لا تسامح مع كل من وضع يده في ملف الإرهاب بالدعم أو التستر أو التنظيم تحت أي ذريعة من الذرائع".
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