أول مرشحة لرئاسة تونس لصدى البلد: لا تسامح مع الإرهاب

قالت الدكتورة ليلى الهمامي، أول مرشحة للرئاسة في تونس، إن ملف الجهاز السري لجماعة الإخوان بتونس، والاتهامات الموجهة لحزب النهضة، موضوع أمني وقضائي، على حد تعبيرها.





وأشارت الهمامي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن حل الحركة ليس الخيار المناسب لمواجهتها، فمجرد تقديمها للرأي العام كحركة معادية للدولة للمدنية، ينهيها سياسيًا دون حلها، لتعود إلى الاستثمار في مظلومية استفادت منها لعقود طويلة.



