المركزي: تراجع ودائع البنوك بالنقد الأجنبي إلى 735.7 مليار جنيه نهاية سبتمبر

تراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك في سبتمبر الماضي إلي 735.7 مليار جنيه مقابل 737.04 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له بانخفاض قدره 1.34 مليار جنيه ومقارنة بـ 733.01 مليارا في يوليو 2018 بفارق 4.5 مليار جنيه.





ذكر تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن ودائع القطاع الخاص بلغت 194.43 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 196.81 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام مقارنة بـ 193.5 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق لهما.



