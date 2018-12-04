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فن

شريف الدسوقى أفضل ممثل فى القاهرة السينمائى: تشبيهى بمحمد شرف لا يزعجنى

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:37 م
صدى البلد
أحمد البهي
أكد الفنان شريف الدسوقى الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة خلال دورته الأخيرة عن دوره ضمن أحداث فيلم "ليل خارجى" أن تشبيهه بالفنان محمد شرف لا يزعجه.

وأضاف "الدسوقى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تأثر إنسانيًا بالراحل محمد شرف، نظرًا لوجود علاقة صداقة بينهما، مؤكدًا أنه كان من أكثر الأشخاص الذين تأثروا بوفاته.

وأضاف قائلًا: إن الفنان فى بداية ظهوره على الشاشة دائمًا ما يتم تشبيه بأى فنان راحل، ولكن بعد إثبات موهبته واستمراره فى التواجد على الشاشة تتلاشى كل تلك الأمور.
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