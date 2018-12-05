محافظ القاهرة: لا تراجع عن ترسيخ هيبة الدولة

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة، وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.





أكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أنه لا رجعة عن ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمعتدين على أراضي أملاك الدولة أو معتادي البناء عشوائيا عليها بدون ترخيص مهما كان موقعهم.



