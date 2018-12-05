ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة: لا تراجع عن ترسيخ هيبة الدولة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
اللواء خالد عبد العال،
اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة، وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.

أكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أنه لا رجعة عن ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمعتدين على أراضي أملاك الدولة أو معتادي البناء عشوائيا عليها بدون ترخيص مهما كان موقعهم.

جدير بالذكر أن أجهزة المحافظة تمكنت خلال الموجة الثانية عشرة لاسترداد الأراضي، التي بدأت في نوفمبر الماضي، من استرداد ما يقارب النصف مليون م2.
loading...

ترشيحاتنا

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

فريد الديب يفجر مفاجآت في الاستيلاء على أموال الداخلية.. ويؤكد: الألفي مسئول عن الأموال المخالفة.. والعادلي جاهل بالقوانين المالية.. والأجهزة الرقابية لم تحذره من الصرف

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة

ضبط تمثالين داخل منزل في سوهاج أثناء تنقيب صاحبه عن الآثار

محمد هنيدي: تم فصلى من حقوق وأكاديمية الفنون لهذا السبب

حكم الزوج كثير الحلف بالطلاق

عميد آثار القاهرة: تراثنا ثروة قومية كبيرة.. والتوعية بأهميته مهم لحمايته.. والمرممون المصريون على أعلى مستوى

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة

استقالة نائب رئيس الإكوادور على خلفية قضايا فساد

لوفيجارو: قرارات الحكومة الفرنسية لم تهدئ من الغضب.. والسترات الصفراء مستمرون

شاهد.. فرنسيون يطالبون ماكرون بالاستقالة خلال زيارته لمقر أمني محترق

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول علاقة النظام القانوني الياباني والمصري.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة
إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟