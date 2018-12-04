إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل دنيا سمير غانم

تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى مع المنتج هشام جمال رئيس شركة روزناما ، على عرض مسلسل دنيا سمير غانم ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.





يذكر أن إعلام المصريين تعاقدت منذ عدة أيام مع شركة ماجنوم على عرض مسلسل الفنان عادل إمام الجديد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.





أخر أعمال دنيا سمير غانم كانت مسلسل " فى اللالاند "، والذى قدمته خلال شهر رمضان قبل الماضى وشاركها فى بطولته حمدى الميرغنى وشيماء سيف ومحمد سلام .