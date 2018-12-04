ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل دنيا سمير غانم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
أحمد البهي
تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى مع المنتج هشام جمال رئيس شركة روزناما ، على عرض مسلسل دنيا سمير غانم ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.


يذكر أن إعلام المصريين تعاقدت منذ عدة أيام مع شركة ماجنوم على عرض مسلسل الفنان عادل إمام الجديد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.


أخر أعمال دنيا سمير غانم كانت مسلسل " فى اللالاند "، والذى قدمته خلال شهر رمضان قبل الماضى وشاركها فى بطولته حمدى الميرغنى وشيماء سيف ومحمد سلام .
loading...

ترشيحاتنا

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي

مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

شطة: الأهلى يحتاج للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين للفوز بالدوري

قرار جديد للسعودية ضد قطر

الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع بمباراة المصري والزمالك

عبد الله السعيد وعبد الشافي يقودان أهلي جدة أمام وفاق سطيف فى كأس زايد

فريد الديب في الاستيلاء على أموال الداخلية: حبيب العادلي لم يأخذ قرشا واحدا

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة حول تقدم رئيس لجنة الحكام بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ

2 جنيه بلاستيك.. حكاية عُملة انتهت قبل أن تبدأ

سر خسارة محمد صلاح لقب الكرة الذهبية أمام لوكا مودريتش

يا فرحة ما تمت.. الإصابة تضرب رامي ربيعة من جديد في تدريب الأهلي

عصام عبد الفتاح عن المذكرة المقدمة ضد سيد عبد الحفيظ: لم نناقش الأزمة من الأساس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

فيديو

تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب رغم خلافاته معه.. فيديو
أحمد فرحات: عدد الوحدات السكنية المخالفة يكفي لإيواء سكان مصر
مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
عرضية عبد الشافي الساحرة تصنع هدف تعادل أهلي جدة في شباك وفاق سطيف.. فيديو
التحاليل الجوية: أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟