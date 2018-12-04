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أخبار البلد

شركة صينية: تصنيع 22 قطارا مقاوما للرياح والرمال لسكك حديد مصر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شركة "سيفانج تشينجداو" المحدودة التابعة لمجموعة "سي آر آر سي" الصينية، أنها ستقوم بتصنيع 22 قطارا بمواصفات مقاومة للرياح والرمال لخدمة منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر.

وقالت الشركة –في بيان اليوم - إن القطارات سيتم تزويدها بـ 132 عربة قطار لربط العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة بمدينة العاشر من رمضان،وستسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة على خطوط سكك حديدية يبلغ طولها 68 كيلومترا تتضمن 11 محطة، مع توفير خدمة صيانة للقطارات تمتد لـ 12 عاما.

وأضافت الشركة أن الطاقة القصوى لنقل الركاب على متن القطار الواحد ستصل إلى 2222 راكبا للتوافق مع التدفقات الكبيرة المتوقعة للركاب.

وتنتج الشركة الواقعة شرقي الصين مجموعة متنوعة من القطارات كالقطار الطلقة وقطارات مترو الأنفاق والترام، وتتميز منتجاتها بأنها تكون ذات طبيعة خاصة للتكيف مع البرد الشديد، أو الارتفاعات الشديدة أو تصنيع قطارات صديقة للبيئة تعمل محركاتها بالهيدروجين.
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