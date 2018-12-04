رفع الإشغالات وغلق المقاهي المخالفة في حملة بحلوان

شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات، بالتعاون مع وبحضور قيادات شرطة المرافق.



أوضح رئيس الحي أن الحملة استهدفت إزالة إشغالات المحلات والباعة الجائلين والمقاهي من أمام اﻻسواق وذلك بشوارع : الشارع الغربي - شارع رايل - وامتداد شارع منصور - وسوق توشكى - وميدان محطة حلوان - شارع اطلس - المشروع اﻻمريكي - شارع حيدر - شارع زكي، وتمت مصادرة المضبوطات بمخازن الحي.





أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مواصلة الحملات اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بجميع شوارع وميادين الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العاة وتطهير الأرصفة للمارة.

