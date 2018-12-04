ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رفع الإشغالات وغلق المقاهي المخالفة في حملة بحلوان

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والمخالفات، بالتعاون مع وبحضور قيادات شرطة المرافق.

أوضح رئيس الحي أن الحملة استهدفت إزالة إشغالات المحلات والباعة الجائلين والمقاهي من أمام اﻻسواق وذلك بشوارع : الشارع الغربي - شارع رايل - وامتداد شارع منصور - وسوق توشكى - وميدان محطة حلوان - شارع اطلس - المشروع اﻻمريكي - شارع حيدر - شارع زكي، وتمت مصادرة المضبوطات بمخازن الحي.


أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مواصلة الحملات اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية بجميع شوارع وميادين الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العاة وتطهير الأرصفة للمارة.
loading...

ترشيحاتنا

6 أسباب تكشف تورط العالم في خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية

الزلزال يشق الأرض بولاية ألاسكا الأمريكية.. فيديو

نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو

الرئيس الفلبيني يعترف بتدخين الماريجوانا لمواجهة ملل الاجتماعات

سر خسارة محمد صلاح لقب الكرة الذهبية أمام لوكا مودريتش

جبهة شباب الصحفيين تفجر مفاجأة: أردوغان عضو في الماسونية الدولية

سعد الدين الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص الظهور الإعلامي من الأزهر

وزير الخارجية لـ أ ش أ: سياسات تركيا الحالية تشهد خروجا عن قواعد ومبادئ العلاقات الدولية

شطة يفجر مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للأهلى

طبيب: صبغة الشعر قد تؤدي للوفاة.. فيديو

محمد بن زايد يستقبل أميرة سعودية في أبوظبي

اتحاد الكرة يعتمد لائحة شئون اللاعبين المقدمة من مجدى عبد الغنى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

الشمس الساطعة تجذب السائحين والوفود لزيارة أسوان خلال الشتاء

فيديو

تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب رغم خلافاته معه.. فيديو
أحمد فرحات: عدد الوحدات السكنية المخالفة يكفي لإيواء سكان مصر
مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
عرضية عبد الشافي الساحرة تصنع هدف تعادل أهلي جدة في شباك وفاق سطيف.. فيديو
التحاليل الجوية: أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟