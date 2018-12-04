أحمد فرحات: عدد الوحدات السكنية المخالفة يكفي لإيواء سكان مصر

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن عدد الوحدات السكنية المخالفة يكفي لإيواء سكان مصر، موضحا أن كل 4 أفراد يسكنون وحدة نحتاج 25 مليون وحدة سكنية وبالتالي عدد الوحدات يكفي سكان مصر.



وأضاف «فرحات» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه لابد من النظر في مشكلة الإسكان في مصر بمنظور مختلف وباهتمام كبير لمواجهة زيادة المخالفات قبل قانون التصالح.



وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أنه تم تصوير المباني المخالفة جويا لحصر أعداد المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم منح المحافظ حرية تشكيل أي عدد من اللجان لمتابعة التصالح في مخالفات البناء.