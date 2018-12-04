النمنم: 92% من ضحايا الإرهاب مسلمون

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن وعي الشعب المصري في مواقف كثيرة يثبت أنه يستبق نخبته.



طالب "النمنم"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع علي فضائية "ten"، أنه لا يجب الاستهانة بوعي الشعب المصري، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك هو وقوف المصريين مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد عقب النكسة.



وأضاف أن الإخوان لا يفرقون في عملياتهم الإرهابية بين مسلم ومسيحي، مشيرًا إلى أن أكثر من 92% من ضحايا الإرهاب من المسلمين.