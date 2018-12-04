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برلمان

اجتماعات لوفد الجيزة لاستقبال مبادرة الحزب مع الناس

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال محمد محروس رئيس لجنة الوفد بمركز الجيزة، إن مبادرة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد "الوفد مع الناس" والتي سوف يبدأ انطلاقها من محافظتي القاهرة والجيزة خلال الفترة القادمة أنها مبادرة إيجابية لعودة الوفد إلي الشارع المصري.

وأضاف رئيس لجنة الوفد بمركز الجيزة فى بيان صحفى له ،أن اجتماع اللجنة العامة واللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة الجيزة والذي عقد بمقر الحزب الرئيسي بداية وفكرة إيجابية تعمل على تقديم الأفضل لحزب الوفد، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية قامت بعقد اجتماعاتها بتوجيهات من اللجنة المركزية لتنفيذ المبادرة وخاصة فى القرى والنجوع.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد قد شدد على أهمية تذليل جميع العقبات من أجل وصول مبادرة "الوفد مع الناس" إلى كل بيت في مصر، قائلا:" الوفد طوال تاريخه يدعم ويساند الدولة المصرية ويقف إلى جوار الطبقات الكادحة وهذا هو دور الوفد الذي يسير بخطوات ثابتة بفضل العمل الدؤوب الذي نقوم به داخل بيت الأمة لذا اطالب الجميع بالوقف أمام مسئوليته وأن نقف صف واحد من أجل عودة الوفد في الشارع وتقديم كل ما هو أفضل للمواطن المصري".
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