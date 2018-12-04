إزالة 34 حالة تعد علي الأراضي الزراعية فى إيتاي البارود.. صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود حملة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لليوم الثامن على التوالي برئاسة المهندس صلاح مسعود رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود قادها اللواء عبد الغفار الديب مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة والعميد محمد زايد مأمور مركز ايتاي البارود والرائد إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاى البارود بمشاركة المهندس مبروك قنديل مدير الإدارة الزراعية والدكتور شعبان ابوعلفة مسئول الأراضي ومن المقرر أن تستمر هذه الحملات طبقا للجدول الزمني المحدد لمحافظة البحيرة لإزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .



بدأت الحملة بتنفيذ قرارات الازالة بعزبة موسى وزرزورة بنطاق مركز ومدينة إيتاي البارود وتم استكمال العمل في قرية زبيدة زمام مجلس قرية قليشان وتم الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود وتنوعت الإزالة بين أسوار بالطوب الأبيض ومبان خرسانية و مباني بالطوب الأبيض.



وأسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة ائتمان زراعي بمساحة 4883 متر، و20 حالة إصلاح زراعي بمساحة 3061 مترا، بمساحة إجمالية 34 حالة تعدي و بناء مخالف بمساحة 7944 مترا بإجمالي مساحة فدان و21 قيراط و9 سهم.