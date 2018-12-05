ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: جهاز حماية المنافسة ضعيف للغاية.. ويحتاج صلاحيات أكبر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن عملية التقاضي في ملف الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة، بطيئة جدًا، وفعاليات جهاز حماية المنافسة ضعيفة، فأقصى شيء يقوم به هو تزويد المسئولين بالمعلومات، على عكس الوضع في الخارج التي تتمتع بقواعد صارمة.

وأَضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنافسة الحرة العامل الرئيسي في ضبط الأسعار، وهذا غير متوفر عندنا، كما أن التشريعات الموجودة حاليًا لا تدعم هذا الملف، إضافة إلى وجود تدخل من الدولة في القطاعات المختلفة الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يقلل من اختصاصات الهيئات.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك مواد كثيرة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحتاج إلى تعديل منها تغليظ العقوبات، حيث إن العقوبات الحالية مجرد غرامات بسيطة لا ترتقي وحجم الجرم المرتكب.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
loading...

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. وصفة سريعة لسد الشهية

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة

المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو

شاهد.. سيول وأمطار غزيرة تغرق الإسكندرية

تركيا ترفض طعون خصم أردوغان بتهمة الإرهاب.. وتؤيد سجنه 5 أعوام

حيلة سريعة تخلصك من الهالات السوداء في 15 دقيقة

السيول تقتحم مطار بنغازي وتوقف العمل بالمدينة لـ 48 ساعة.. صور

عميد آثار القاهرة: تراثنا ثروة قومية كبيرة.. والتوعية بأهميته مهم لحمايته.. والمرممون المصريون على أعلى مستوى

إصابة خطيرة لطالبة فرنسية إثر اشتباكات مع قوات الشرطة في جرونوبل

شاهد.. فرنسيون يطالبون ماكرون بالاستقالة خلال زيارته لمقر أمني محترق

نائب: جهاز حماية المنافسة ضعيف للغاية.. ويحتاج صلاحيات أكبر

حقوق عين شمس تعقد ندوة حول علاقة النظام القانوني الياباني والمصري.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

فيديو جراف| سالي عاطف: أرفض محاكمة رانيا يوسف.. وعودة وزير الإعلام ضرورة
إسعاد يونس تطعم نجمة مسرح مصر كبدة ومخ على الهواء.. فيديو
المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟