نائب: جهاز حماية المنافسة ضعيف للغاية.. ويحتاج صلاحيات أكبر

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن عملية التقاضي في ملف الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة، بطيئة جدًا، وفعاليات جهاز حماية المنافسة ضعيفة، فأقصى شيء يقوم به هو تزويد المسئولين بالمعلومات، على عكس الوضع في الخارج التي تتمتع بقواعد صارمة.





وأَضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنافسة الحرة العامل الرئيسي في ضبط الأسعار، وهذا غير متوفر عندنا، كما أن التشريعات الموجودة حاليًا لا تدعم هذا الملف، إضافة إلى وجود تدخل من الدولة في القطاعات المختلفة الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يقلل من اختصاصات الهيئات.





وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك مواد كثيرة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحتاج إلى تعديل منها تغليظ العقوبات، حيث إن العقوبات الحالية مجرد غرامات بسيطة لا ترتقي وحجم الجرم المرتكب.



