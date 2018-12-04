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أخبار البلد

البدوي يطالب بوجود جمعيات تهتم بكبار السن ومطالبهم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
أماني نوار
قال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث إن إصدار قانون استرشادي لكبار السن فكرة جيدة، خاصة أنه لايوجد أي جمعية أو مؤسسة تهتم بحقوق كبار السن حتى الآن، وربما يكون هناك مثل تلك الجمعيات ولكنها بالتأكيد ليست كثيرة.

وأكد البدوي في تصريح "لصدى البلد " أن كبار السن والذين يلاقون أسوأ أنواع الإهانة أحيانًا من ذويهم بعد وصولهم لسن الشيخوخة وحاجتهم الماسة في تلك المرحلة العمرية المتقدمة إلى وجود من يرعى شئونهم ويهتم بهم.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك جمعيات تقدم خدمات صحية وتأهيلية وتقوم على مصالح المسنين ومن هم بلا عائل أو منفق لأنهم وصلوا لمرحلة تحول بينهم وبين القدرة على الكسب مما يجعلهم عرضة للعوز المادى وربما يؤدى ببعضهم أحيانا إلى التشرد والعيش بالطرقات في ظاهرة غير إنسانية، ولا يجب أن تكون في مجتمعنا المصري الذي عرف عنه احترامه وتقديرة لكبار السن والعمل على راحتهم وخدمتهم.
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