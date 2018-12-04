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أخبار العالم

بولتون: على إيران وكل عملائها وقف تعدياتهم واستفزازهم الإقليمي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون إيران وكل عملائها إلى وقف تعدياتهم واستفزازهم الإقليمي الذي يشكل تهديدا غير مقبول للأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب بولتون في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، "حزب الله" اللبناني بالكف عن حفر أنفاق باتجاه إسرائيل ووقف أعمال التصعيد والعنف.

وقدم البيت الأبيض دعمه الكامل للعملية الإسرائيلية الهادفة لتدمير أنفاق يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أقامها تحت الحدود بين البلدين.

وكان الجيش اللبناني أعلن الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ بعد إعلان إسرائيل عن بدء عملية على الحدود بين البلدين لتدمير أنفاق يقول الجيش الإسرائيلي إن حزب الله اللبناني أقامها عبر الحدود.
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