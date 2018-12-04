تامر أمين يتغزل في محمود الخطيب رغم خلافاته معه.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة النادي الأهلي الأخيرة، قائلا: "منقدرش نتكلم على الخطيب إلا ونقف له احتراما بسبب سلوكياته وأخلاقه الحميدة".



وأضاف " أمين " في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" الخطيب من الشخصيات المحترمة والتي تجبر الجميع على احترامها حتى وإن اختلفت معها".



وتابع:"أنا مختلف مع الخطيب بسبب التخبط في القرارات الأخيرة ولأول مرة نرى مشاكل النادي الأهلي واضحة ومتداولة عبر كافة وسائل الإعلام على عكس الطبيعي في النادي الأهلي الذي عودنا على حل كافة مشاكله داخل جدران النادي".



وأكمل:" أختلف مع مجلس إدارة النادي الأهلي في قرار إقالة كارتيرون المدير الفني الأخير للنادي الاهلي، لأنه تمت محاسبته بالقطعة".