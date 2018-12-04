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أخبار العالم

ملك البحرين يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:20 م
العاهل البحريني
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
وكالات
أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، المرسوم الملكي رقم 61 بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في المرسوم الملكي: "نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 56 لسنة 2018 الصادر في 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأضاف أنه بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء المرفوع إلينا بتاريخ 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018، فقد تقرر تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء حسب المادة الأولى، كما قرر تعيين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وجواد بن سالم العريض نائبا لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء"، وفقا للمادة الثانية من الدستور.

كما تم تعيين محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لمجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، وعبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للكهرباء والماء، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للنفط، واللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيرا لشئون الدفاع .
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