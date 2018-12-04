الوفد: اجتماع اللجنة النوعية للشباب الخميس المقبل

أعلنت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد برئاسة محمد فؤاد، وجمال شحاتة مقرر اللجنة، عقد اجتماع اللجنة النوعية للشباب يوم الخميس المقبل الساعه ٣ ظهرًا بالمقر الرئيسي بالدقي.



ومن المقرر أن يكون حضور الاجتماع قاصرا علي أعضاء اللجنة النوعية للشباب وأيضا كل من رئيس اللجنة العامة للشباب والسكرتير العام وأمين الصندوق لكل لجان الشباب بالمحافظات.



يأتي ذلك لمناقشة خطة عمل اللجان العامة للشباب فى المرحلة القادمة واقتراحات شباب الوفد الخاصة باحتفال الوفد بمئوية الحزب.