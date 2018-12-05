البنك الأفريقي للتنمية: منطقة التجارة القارية توفر 35 مليار دولار سنوياً

توقع البنك الأفريقي للتنمية، أن تساهم منطقة التجارة الأفريقية القارية على زيادة عوائد التجارة البينية لـ35 مليار دولار سنوياً لتصل معدلات نموها لـ52% بحلول 2022.





وأضاف تقرير صادر عن البنك، أنه مجموعة البنك تعمل علي تسريع وتيرة استراتيجية ايجاب فرص العمل للشباب الأفريقي خلال الفترة من 2016 حتي 2025 وتوفير ما يقرب من 25 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات قادمة وتجهيز 50 مليون شاب بمهارات التوظف.





وأوضح التقرير أن تسريع وتيرة النمو في أفريقيا أصبح خطوة مطلوبة وعلي الحكومات أن تعي تلك التحولات للخروج من دائرة الفقر، موضحًا أن البنك تعهد خلال استراتيجيته لـ5 سنوات بدمج واستثمار 20 مليون دولار خلال تلك الفترة لدعم المنطقة التجارية القارية.



