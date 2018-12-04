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مرأة

أبرار تخطف قلب أنس في حفل زفاف بهيج بدمياط .. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
في حفل بهيج بدمياط احتفل أنس محمد عبد الرحمن مدير مكتب اللاجئين والمهاجرين والمستشار القانوني لمنظمة تضامن بحفل زفافه على أبرار سعيد عبد الرحمن ليسانس حقوق انجليزي.

أقيم حفل الزفاف يوم الخميس الماضي بنادي القضاة برأس البر، في حضور جمع غفير من أسرتي العروسين، وعدد من وكلاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

ويقدم صدى البلد التهنئة للعروسين، مع التمنيات بحياة زوجية سعيدة.
أبرار تخطف قلب أنس في حفل زفاف بهيج بدمياط .. صور
أبرار تخطف قلب أنس في حفل زفاف بهيج بدمياط .. صور
أبرار تخطف قلب أنس في حفل زفاف بهيج بدمياط .. صور
أبرار تخطف قلب أنس في حفل زفاف بهيج بدمياط .. صور
أبرار تخطف قلب أنس في حفل زفاف بهيج بدمياط .. صور
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