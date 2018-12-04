وحيد حامد: أرفض بيان اللجنة المشكلة من التضامن حول مستشفى 57357

رفض الكاتب والسيناريست وحيد حامد، بيان اللجنة المشكلة من وزارة التضامن بشأن مستشفى 57357.



وقال «حامد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه سيرد بالتفصيل على الجريدة التي طرحت قضية مستشفى 57357.



وأضاف «حامد» أنه كان يجب على اللجنة أن تنحي شريف أبو النجا ومعاونيه عن الإدارة حتى تقوم إجراءات التحقيق بنزاهة، مشيرا إلى أن مستشفى 75375 تديره عائلة دكتور شريف أبو النجا.



وشدد على رفضه استغلال الأطفال في استجداء التبرعات لأنه منافي للإنسانية، لافتا إلى أن هناك انحرافا في مستشفى 57357، واللجنة المعنية لا تتطرق إلى هذا واستغلال الأطفال المرضى في الإعلانات والتبرعات.



وأوضح أن مستشفى 57357 لا يقبل أي طفل سبق علاجه خارج المستشفى أو الحالات المتأخرة وهذا ينافي للإنسانية، مؤكدا أن الميزانية المرصودة للعلاج أقل من الأموال المخصصة للإعلانات.