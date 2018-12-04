تامر أمين: 57357 حلم ومستقبل نرغب في الوصول إليه.. ويستحق الإشادة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تم إسدال الستار على قضية مستشفى 57357 بعد صدور نتائج تقرير اللجنة التي شكلت من وزارة التضامن الاجتماعي، وأظهر براءة المستشفى من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.



وأضاف " أمين " في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" كنت ملتزم الصمت طوال فترة التحقيقات داخل المستشفى ، لأنه لا يملك أحد المستندات والأدلة الكاملة التي تبرئ أو تدين المستشفى".



وتابع:" مستشفى 57357 كيان يستحق الدعم وليس الهجوم، ويستحق الإشادة وليس النقد ويستحق التقليد والتكرار، وهو حلم لمستقبل نرغب في الوصول إليه، وهو شكل من أشكال التكامل الاجتماعي الذي نتمنى أن يتم تعميمه في كافة المجالات، وعلينا دعم مستشفى 57357 مرة أخرى بقوة ولابد من تدعيم ثقافة العمل الخيري".

