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تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش مقترحات تطوير العملية التعليمية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
انس منصور
التقى الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء، بمعلمي إدارة الداخلة وبلاط التعليمية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بحضور عدد كبير من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد "التداوى"، أن المديرية تحرص على عقد اجتماعات دورية لمعلمي جميع الإدارات لمعرفة مطالبهم وإعطائهم الفرصة الكاملة لعرضها، بالإضافة إلى سماع آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العملية التعليمة.

وأشار إلى حل جميع المشكلات التي تعوق العمل، مشددا على ضرورة التواصل مع المديرية دائما لحل مشكلاتهم، وتخصيص خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى بكل إدارة تعليمية، والتعامل معها وحلها أولا بأول.
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