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100 مليون صحة .. محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة فيروس سي.. يتفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية.. ويوجه بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:01 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم
نبيل أبو السعود
  •  محافظ الفيوم يتفقد أعمال حملة فيروس سي
  •  تفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية 
  •  الاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة



تفقد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، أعمال حملة فيروس " c " بالمدارس الثانوية، التي تأتي ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " لإعلان مصر خالية من فيروس " c " بحلول عام 2020، وكذلك الكشف على الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

كما تفقد محافظ الفيوم، نقطتي مسح فيروس "c" بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، لمتابعة فعاليات الحملة، بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور صلاح طلبة مدير عام مستشفى التأمين الصحي، منسق حملة مسح مسح فيروس "c" بالفيوم.

وخلال متابعته لأعمال الحملة أشاد بالجهود المبذولة لإنجاحها بشتى المدارس الثانوية على أرض المحافظة حفاظًا على صحة الطلاب لأنهم أمل مصر القادم وعقولها النيرة وعلماء المستقبل، كما التقى الطلاب واستمع لمقترحاتهم ومطالبهم التى تمثلت في زيادة أعداد سلال جمع المهملات، وتنظيم العديد من الحملات التوعوية بأهمية النظافة العامة، والتوسع في المشاركة بالأنشطة الإبداعية المختلفة داخل المحافظة وخارجها.

ووجه محافظ الفيوم بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة بها، وأكد على التحلى بروح التسامح والعفو والعمل من خلال الفريق الواحد، وحب الوطن والانتماء إليه وقبول الآخر وإنكار الذات، والعمل على أن يكونوا مثالًا للعمل والبناء داخل مجتمعهم، كما أكد على أهمية توعية الطلاب بشتى أمورهم وقضاياهم الحياتية من خلال الإذاعة المدرسية، والاهتمام بأصحاب المواهب الإبداعية منهم، كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ لتلقى علومهم.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم بها 70 مدرسة ثانوى عام، بواقع 61 مدرسة حكومية، و9 مدارس خاصة، و35 مدرسة ثانوي فني " صناعي ـ زراعي ـ تجاري " بجانب المعاهد الثانوية الأزهرية والثانوي الفندقي، وتستهدف الحملة التى انطلقت فعالياتها في الأول من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير 2019، الكشف على 135 ألفًا و155 طالبًا وطالبةً بمدارس الثانوي العام والفني، من خلال 37 فريق عمل يضم كل فريق ثلاثة أفراد " طبيب ـ زائر صحي ـ مدخل بيانات"

ويأتي العمل بالتنسيق بين التأمين الصحي ومديرية الصحة والتربية والتعليم وإشراف محافظة الفيوم.
100 مليون صحة .. محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة فيروس سي.. يتفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية.. ويوجه بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة
100 مليون صحة .. محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة فيروس سي.. يتفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية.. ويوجه بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة
100 مليون صحة .. محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة فيروس سي.. يتفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية.. ويوجه بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة
100 مليون صحة .. محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة فيروس سي.. يتفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية.. ويوجه بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة
100 مليون صحة .. محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة فيروس سي.. يتفقد نقطتي مسح بالمدارس الثانوية.. ويوجه بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة
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