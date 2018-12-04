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أخبار البلد

عضو مجلس النقابة: نقف بجانب الطبيب في جميع الأوقات وبجميع الإمكانيات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
محمود محسن
قال الدكتور راجي السياجي، عضو مجلس نقابة الأطباء ، ومقرر لجنة الشباب والتكليف، إن النقابة تقف بجانب الطبيب في جميع الأوقات وتسخر له كل إمكانياتها لأخذ حق الطبيب أو محاسبته طبقا للاوائح والقوانين، والقانون يأخذ مجراه لأن من الممكن أن تكون بلاغات كيدية.

وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن من يقرر حالات الخطأ الطبي هو النتيجة النهائية للتحقيق، الصادر من الجهات القضائية بمساعدة الطب الشرعي، مضيفا أن النقابة تقف وراء الطبيب حتى تثبت الحقيقة.

وأوضح السياجي، أنه يوجد مسارين للتحقيق، أولها المسار القضائي بموجب محضر أو قضية مرفوعة على الطبيب، فيتم التحرك بتقديم محامين من النقابة العامة أو الفرعية، مضيفا أن استدعاء الطبيب و المريض وإلى لجنة الفتاوى المقدمة للجنة التحقيق بالنقابة ويتم إصدار القرار من خلال الخبراء القانونيين والاستشاريين المعنى بالمشكلة.

وأضاف عضو المجلس، أنه يتم تقديم الأوراق إلى لجنة التحقيق والتأديب واللجنة التأديبية العليا ثم الاستئناف، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إجراءات فورية تتخذ مع الطبيب أثناء رفع محضر يفيد بالخطأ الطبي لدى المريض، والجميع ملزم بالقانون.
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