ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: صدور قانون الملاحة الداخلية يعيد بريق النقل النهري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
النائب محمد بدوي
النائب محمد بدوي دسوقي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن البرلمان على وشك إصدار قانون الملاحة الداخلية الجديد، حيث من المقرر أن يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنه يكون له دور كبير في النهوض بملف النقل النهري.

أضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإمكانيات في ملف النقل النهري، ضعيفة جدًا، ولا توجد أي بوادر حاليا للنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن هيئة النقل النهري، تقوم بفرض الرسوم على المستثمرين دون توفير أي خدمات.

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قانون الملاحة الداخلية يعمل على إحداث نوع من التوازن بين المستثمرين وهيئة النقل النهري، كما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص بشكل أكبر.

أشار النائب إلى أن النقل النهري يجب ألا يقل عن 40% من النقل عامة، لاسيما أنه يمثل أهمية كبيرة من حيث تقليل الزحام، وتفادي الحوادث، إضافة إلى اعتباره مورد هام لخزينة الدولة، من حيث الرسوم والضرائب المحصلة.

كان قد أصدر د. هشام عرفات وزير النقل، الإثنين، قرارًا بإنهاء انتداب رئيس هيئة النقل النهري الدكتور عبدالعظيم طربق، وإعادته لوزارة الري، مع تكليف اللواء بحري ياسر جلال بالمهمة، خلفا له، وجاء من أسباب الإقالة تأخر في بعض الملفات الخاصة بالنقل النهري.
loading...

ترشيحاتنا

قد توفر المليارات للاقتصاد.. النقود البلاستيكية قريبا في مصر

إيمي طلعت زكريا تنشر صورة بصحبة والدها وتعلق.. الأمان رب ثم أب

إيناس عز الدين بعد مغادرة المستشفى: الحمد لله.. صور

صفقة الأهلي الجديدة يشارك فى فوز وادي دجلة على النجوم 2/1 وديا

محمد صبحى يدافع عن رانيا يوسف: هناك فنان يقبل مزته أمام الجميع.. فيديو

خناقة على الهواء بسبب فستان رانيا يوسف .. فيديو

مجلس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

في حال الاستبعاد.. تعرف على بديل مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

أحمد فهمي يشبه خطيبته هنا الزاهد بالحصان

موجز البلد | مشادة حول مكافأة نهاية خدمة الزوجة.. الحضري يذبح عجلا.. وراموس يبكي

التحاليل الجوية: أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا.. تعرف عليها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟