برلماني: صدور قانون الملاحة الداخلية يعيد بريق النقل النهري

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، إن البرلمان على وشك إصدار قانون الملاحة الداخلية الجديد، حيث من المقرر أن يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنه يكون له دور كبير في النهوض بملف النقل النهري.





أضاف "بدوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإمكانيات في ملف النقل النهري، ضعيفة جدًا، ولا توجد أي بوادر حاليا للنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن هيئة النقل النهري، تقوم بفرض الرسوم على المستثمرين دون توفير أي خدمات.





وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قانون الملاحة الداخلية يعمل على إحداث نوع من التوازن بين المستثمرين وهيئة النقل النهري، كما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص بشكل أكبر.





أشار النائب إلى أن النقل النهري يجب ألا يقل عن 40% من النقل عامة، لاسيما أنه يمثل أهمية كبيرة من حيث تقليل الزحام، وتفادي الحوادث، إضافة إلى اعتباره مورد هام لخزينة الدولة، من حيث الرسوم والضرائب المحصلة.



