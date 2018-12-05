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اقتصاد

المالية ترفع مخصصات المكافآت للموظفين في شهرين بـ 17.23 مليار جنيه

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
رفعت الحكومة من مخصصات بند المكافآت الممنوحة لموظفي الجهاز الإداري خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية إلي 17.23 مليار جنيه مقابل 13.21 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 4.02 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أنه تم تخفيض المزايا العينية للموظفين إلي 531 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري بعد أن كانت 689 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

وبلغت أرصدة المزايا النقدية لنحو 1.844 مليار جنيه مقابل 1.621 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.
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