المالية ترفع مخصصات المكافآت للموظفين في شهرين بـ 17.23 مليار جنيه

رفعت الحكومة من مخصصات بند المكافآت الممنوحة لموظفي الجهاز الإداري خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية إلي 17.23 مليار جنيه مقابل 13.21 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 4.02 مليار جنيه.





وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أنه تم تخفيض المزايا العينية للموظفين إلي 531 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري بعد أن كانت 689 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.



