رئيس العربية للتصنيع عن معرض إيديكس : نفتخر بأننا مصريون

أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته لنجاح مصر في تنظيم معرض "إيديكس 2018"، قائلا: "كلنا نقول الحمد لله".



وقال التراس في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن كل من تفقد المعرض يفتخر أنه مصري"، موضحا أن وزير الدفاع السوداني والوفد المرافق له، كانوا سعداء للغاية بمستوى الصناعات العسكرية المصرية.



وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن القوات المسلحة فور انتهاء معرض ايديكس 2018 ستقوم علي الفور بالترتيب للمعرض القادم .



وأردف " الأيام أثبتت أن القوات المسلحة المصرية وتحركها كان سليما منذ 2013" .

