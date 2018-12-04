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رئيس العربية للتصنيع عن معرض إيديكس : نفتخر بأننا مصريون

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:44 م
الفريق عبدالمنعم
الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
حسام الحارتي
أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته لنجاح مصر في تنظيم معرض "إيديكس 2018"، قائلا: "كلنا نقول الحمد لله".

وقال التراس في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن كل من تفقد المعرض يفتخر أنه مصري"، موضحا أن وزير الدفاع السوداني والوفد المرافق له، كانوا سعداء للغاية بمستوى الصناعات العسكرية المصرية.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن القوات المسلحة فور انتهاء معرض ايديكس 2018 ستقوم علي الفور بالترتيب للمعرض القادم .

وأردف " الأيام أثبتت أن القوات المسلحة المصرية وتحركها كان سليما منذ 2013" .
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