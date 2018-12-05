نائب: نحتاج لإرادة قوية لاستغلال النيل كوسيلة نقل ناجحة

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن قطاع النقل النهري متراجع للغاية وغير مستغل بالشكل الأمثل، كحال قطاع النقل عبر السكة الحديد، فإيرادات كلاهما تكاد تكون معدومة.





وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قطاع النقل النهري به مشاكل في ضخمة في نقل البضائع والركاب، فلابد من وجود عائمات في النهر، ونقط ارتكاز لتفريغ البضائع، بدلًا من النقل البري الذي يحدث ضغطًا كبيرًا على الشارع وتدهور حالها.





وأشار عضو لجنة النقل النهرين بالبرلمان إلى أن الحل ليس في الإطاحة برئيس هيئة والإتيان بآخر، ولكننا في حاجة إلى إرادة قوية في كيفية استغلال النيل، كوسيلة للنقل النهري، لاسيما أنه له العديد من المزايا الاقتصادية الكبيرة.



