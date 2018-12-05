عميد آثار القاهرة: تراثنا ثروة قومية كبيرة.. والتوعية بأهميته مهم لحمايته.. والمرممون المصريون على أعلى مستوى

هناك العديد من المخاطر التي تؤثر على المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف وما تحتويه من قطع أثرية

الحفاظ علي أصالة الأثر مهمة المرمم من خلال مجموعة معينة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها

عوامل التلف البشرية التي تهدد الآثار الحروب والسرقات والتهريب والترميم الخاطئ والإهمال في الحراسة





قال الدكتور جمعة عبد المقصود، عميد كلية آثار جامعة القاهرة، إن حكومات الدول والمنظمات المعنية بشأن الآثار والتراث مثل اليونسكو، تولي اهتمامًا بالغا بتحقيق الحماية والحفاظ على المواد الأثرية والتراثية في المتاحف والمواقع الأثرية، لأنها تشكل ثروة قومية لجميع الأجيال السابقة والحالية واللاحقة، وحمايتها ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية الجميع.





وأضاف "عبد المقصود" في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش المؤتمر الدولي السادس "الآثار والتراث.. الأصالة والمخاطر والتحديات" أن الآثار أصبحت تمثل مصدرًا للدخل القومي، ويمكن أن تعتمد عليها الدول في ذلك اعتمادًا أساسيًا بشكل كبير، وبالتالي التوعية الأثرية مهمة لحماية الآثار، والدولة تعمل على ذلك جيدًا من خلال وزارة الآثار والتربية والتعليم والمحافظات المختلفة، حيث إن تعاون كل هذه الجهات يأتي من أجل حماية الآثار.





وناقش المؤتمر على مدار 3 أيام محاور مختلفة تغطي مجال الآثار بكل فروعها وعصورها وصيانتها وترميمها.





وقال عميد الكلية إن هناك العديد من المخاطر التي قد تؤثر على المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف وما تحتويه من قطع أثرية، ومن أبرزها مخاطر طبيعية مثل الهزات الأرضية والزلازل والفيضانات والحرائق والمياه الجوفية والأمطار والسيول.





وأضاف أن عوامل التلف البشرية مثل الحروب والسرقات والنهب والتهريب والترميم الخاطئ والإهمال في الترميم والحراسة، والحفر والتنقيب والاتجار غير الشرعي والتشويه وغيرها، ومخاطر بيئية مثل درجات الحرارة والرطوبة التي تتغير بشكل موسمي.





هناك أيضا عوامل التلوث الجوي مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وتحوله إلي حامض الكبريتيك المدمر، والأتربة والاتساخات التي تغير من واجهات المباني،والتلف البيولوجي وهو مهم جدا وله تأثيرات سلبية وأضرار ويتمثل في الكائنات الحية الدقيقة والحشرات.





وتابع: جميع العوامل السابقة منفردة أو مجتمعة تؤثر على أصالة القطع الأثرية وتؤدي إلي تشويهها بل في بعض الأحيان ضياعها، وهذا ضمن العديد من التحديات التي تواجه الآثار والتراث، مثل الحماية من الزحف العمراني علي المواقع الأثرية،وإنهاء عمليات التنقيب غير الشرعي عن الأثار،وحماية الأثار والتراث من المخاطر الطبيعية والبيئية والبشرية.





وقال إن الحفاظ على أصالة الأثر ومادته المصنوع منها أمر مهم ، وهي من الأخلاقيات التي يجب أن يتبعها المرمم والأثري سواء في موقع او حفائر أو مخازن،حيث أن أصالة المادة الأثرية ينتابها التلف أو ضياع جزء منها بسبب كل ما سبق من مخاطر،والتي تحتاج لعلاج وهذا العلاج تواجهه تحديات،حيث أن أصالة الأثر تعبر عن القيمة الحضارية والجمالية له.





أوضح أن الحفاظ علي أصالة الأثر مهمة المرمم الأثري، وذلك من خلال مجموعة معينة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها، وذلك لتحديد درجة التلف وما تتعرض له أصالة الأثر من مخاطر وتهديدات،ويبدأ البحث عن كيفية إزالة مظاهر التلف التي تراكمت نتيجة العوامل السابقة.





وأكد د. جمعة عبد المقصود أن المرمم المصري ظهر في الفترة الأخيرة بقوة وأصبح له السبق ،وخير مثال علي ذلك بردية"يويا وتويا"في المتحف المصري بالتحرير،والتي تم ترميمها بأيد مصرية خالصة.





وتابع: ترميم البردية جعلها تظهر بشكل رائع على أيدي المرممين المصريين، والذي لا يقل مستواهم في ترميمها عن المستوي الأجنبي،مما يؤكد أننا أصبح لدينا مدرسة مصرية متميزة في الترميم.





وقال:المرمم الأجنبي في السابق كان يتم الاعتماد عليه بشكل كبير،وحاليا تقلص دوره وفي المستقبل لن يكون له وجود،وذلك بفضل التقدم المستمر للمدرسة المصرية في عملية الترميم،والتي تقف علي أرض صلبة وقطعت شوطا طويلا في كل التخصصات المختلفة،وهناك دولية إشادة كبيرة بها.



