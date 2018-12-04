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أخبار العالم

الإعلام ببريطانيا يشيد بحملة فيروس سي.. والبنك الدولي يدعو لاستنساخ التجربة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
حسام رضوان
أعربت وسائل الإعلام البريطانية عن تقديرها للحملة المصرية الموسعة الخاصة بالتصدي لمرض "فيروس سي" بفحص أكثر من 50 مليون مواطن.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" ، ووكالة "رويترز" في معرض الإشادة بالخطوة غير المسبوقة، إن الحملة التي أطلقتها مصر في أكتوبر الماضي من أجل الكشف على مرضى التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"، وتقديم العلاج لهم بالمجان، وتهدف إلى القضاء على المرض بحلول عام 2022.

وأضافت أن الحملة تشمل أيضا اختبارات مجانية للكشف على الأمراض غير السارية الأساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يتطلع إلى نقل هذه التجربة إلى دول أخرى.
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