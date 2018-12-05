منع أساتذة الأزهر من الفضائيات يثير الجدل.. الجامعة: لم نستهدف أحداً بعينه وتنظيم الظهور لا يعد تخلياً عن المنهج.. والهلالي أول المتقدمين بطلب تصريح للظهور الإعلامي

منع أساتذة الأزهر من الظهور الإعلامي يثير حالة من الجدل

الجامعة: لم تستهدف أحدًا بعينه وتنظمي الظهور لا يعد تخليا عن المنهج

من يرغب في الظهور الإعلامي فعليه التقدم بطلب لرئيس الجامعة

من حق الجامعة تنظيم شئونها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها

الهلالي أول المتقدمين بطلب تصريح للظهور الإعلامي





أثار قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، بشأن عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالظهور الإعلامي على القنوات الفضائية، حالة من الجدل.





وأكدت الجامعة التزامها بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام فى ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفى هذا الإطار يأتى قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.





وأضافت أن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م ، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.





ونوهت بأنها لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدى للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذى يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.





وتابعت : نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفى هذا الإطار نؤكد أيضًا، أن اللجان العلمية المتخصصة فى حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمى الحر حول أى مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقى أى أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة.





وجددت تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلي كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الاعلامي أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدي للفتوي بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون.





من جانبه، تقدم الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، اليوم الثلاثاء ، بطلب رسمي إلى مكتب أ.د/ محمد حسين المحرصاوي ، رئيس جامعة الأزهر ، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام .





وبهذا الطلب يعد الهلالي أول المتقدمين للحصول على هذا الترخيص وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 .الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.





وينص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية .



