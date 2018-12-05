تخوفات من تهاوي سوق السيارات بعد قرار تحرير العملة جمركياً.. وإجراءات للنفاذ للسوق الأفريقية عبر الصناعات الهندسية

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات لـ 133 ألف مركبة بنهاية العام الجاري

مسئول بشل: مصر سوق واعدة ومعدل النمو خلال العام الماضي بلغ 35%

وزير الصناعة: الصادرات الهندسية ستتمكن من النفاذ لأفريقيا خلال عامين





علق مسئولون حكومية خلال فاعليات انطلاق مؤتمر ايجيبت اوتوموتيف الخامس، أن قطاع السيارات في مصر واعد رغم ارتفاع التوقعات الخاصة بانهيار الأسعار وزيادة نسب التضخم بعد قرار تحرير سعر الصرف الجمركي.





وأكد الدكتور عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، أن هناك اهتمامًا لدى وزارته بقطاع الصناعات الهندسية من خلال رؤية للنفاذ إلى السوقين الأفريقية ووسط آسيا.





وقال "نصار" خلال إحدى الفعاليات المنعقدة أمس الثلاثاء في القاهرة، إن صادرات قطاع الصناعات الهندسية لأفريقيا ضعيف، موضحًا أنه خلال عامين سيجري مضاعفة الصادرات الهندسية لأفريقيا والنفاذ إليها عبر شراكات.





ووجه وزير الصناعة دعوة للشركات المتوسطة عالميًا للدخول في شراكة بالسوق المصرية والتعاون للترويج لمنتجاتهم داخل مصر.





وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته بصدد إجراء هيكلة على ٤٨ شركة خاسرة، لافتا إلى أن ٢٦ شركة منها تستحوذ على ٩٠% من تلك الخسائر.





وأضاف توفيق خلال فاعليات الملتقى السنوي الخامس لايجيبت اوتوموتيف،المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الوزارة تقوم بعمل تطوير للمعدات والآلات الخاصة بتلك الشركات بقطاعات الأسمدة وخصوصا مصنعين بالإضافة للغزل والنسيج والدلتا للصلب .





وذكر توفيق أن الوزارة تعتزم إجراءات تلك التطورات المراكز الصناعية خلال عام ونصف العام وتحديثها للوصول لـ3سنوات.





وأشار الي أن الوزارة تعيد النظر حاليا في 120 مجلس إدارة مجموعة من الشركات وتطوير التنمية البشرية بها وتطوير الماكينات بحلول عام 2022 للوصول لقطاع أعمال حديث.





وتوقع المهندس مصطفى حسين،رئيس مركز معلومات السيارات، وصول مبيعات السيارات في مصر إلى 133 ألف سيارة بنهاية السنة الحالية.





ونوه حسين،خلال فاعليات المنتدى الخامس ايجيبت اوتوموتيف للسيارات بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة و المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن حجم حصيلة المبيعات بلغت 135 مليار جنيه خلال العام الماضي مع توقعات وصولها لـ147 مليارا بنهاية العام الجاري بما في ذلك حصيلة الضرائب والجمارك.





وأشار إلى أن حصيلة السيارات تشكل 50%من حصيلة قناة السويس والبالغة نحو 5 مليارات دولار،لافتا إلى أن مبيعات السيارات الأوروبية تشكل 19%من جملة سوق السيارات بما في ذلك نسبة 33% من السيارات الآسيوية المنتجة في أوروبا .





وأكد أن السيارات تعد أحد أهم الإيرادات العامة وتشمل إيرادات القطاعات التابعة بما في ذلك الدعاية والإعلان التي توفر حصيلة ضريبية،متوقعا ارتفاع مبيعات السيارات خلال العامين 2020/2022 لتبلغ 300 ألف سيارة.