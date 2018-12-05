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محافظات

اليوم.. «حقي أعيش» مؤتمر بثقافة أسيوط احتفالاً باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
ضياء مكاوي مدير عام
ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط
إيهاب عمر
ينظم قصر ثقافة أسيوط اليوم الأربعاء مؤتمرًا بعنوان "حقي أعيش" لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة . 

وقال ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط ان المؤتمر يشهد عروض فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط وفرقة القوصية الآلات الشعبية، بالإضافة إلى افتتاح معرض الحرف البيئية لذوي الاحتياجات الخاصة ومعرض كتب دار المعارف.

وأضاف "مكاوي" أنه يتم خلال المؤتمر عقد جلسات بحثية بعنوان "التأهيل النفسي" و"الدمج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة" و"تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المختلفة" و"الإتاحة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة" وفقرات فنية للأطفال بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان " كفر التنهيدات ".

وأشار مكاوي الى ان المؤتمر يهدف الى الخروج بتوصيات لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة .
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