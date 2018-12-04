الطائر المبكر يقترب من الـ 1.5 مليون جنيه في آخر حلقاته

حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، عدد مشاهدات عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع الثالث عشر على التوالى.



وتخطت مشاهدات الحلقة الـ 22 من المسلسل ما يقرب من مليون ونصف مليون مشاهدة في غضون أيام من طرحها، لتحتل المركز الـ19 فى القائمة التى تضم 50 مركزا.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقتان العاشرة والحادية عشرة منه، ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في يومين فقط ، بالإضافة إلى تحقيق حلقة الأسبوع الماضى مليوني مشاهدة، وبذلك تكون المشاهدات فى زيادة مستمرة، وبالرغم من ذلك فإن العمل يشهد تراجعا داخل تركيا.