وزارة التضامن تحتفل باليوم العالمي للتطوع بشرم الشيخ

تقيم وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأربعاء بقصر ثقافة شرم الشيخ احتفالا باليوم العالمي للتطوع تحت شعار التطوع أسلوب حياة، ويحضر الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.



يشارك فيه عدد من شباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من المحافظات المختلفة ويقدمون عرضا مسرحيا حول قيم التطوع كما يشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي حول التطوع في صندوق مكافحة الادمان وسيتم تكريم عدد من المتطوعين خلال الاحتفال.

