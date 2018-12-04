السفير الكوري يشارك في اليوم الثقافي بأسوان..صور

شارك السفير يون، تشول تشول "يوم الثقافة الكورية في جامعة أسوان" الذي عقد في جامعة أسوان بالاشتراك بين جامعة أسوان والمركز الثقافي الكوري.



وأكد يون تشول في كلمته الافتتاحية أنه لا توجد علاقة مثالية بين ثقافة البلد وبلدان أخرى حيث قال "إذا ما ظهر الخريجون قريبًا، فسوف يتمكنون من المشاركة في أعمال مرتبطة بكوريا، يلعب دورًا مهمًا كجزء من النشاط التجاري ".



حظي جمهور الموسيقى التقليدية الكورية ، K-Pop والمسرح الذي قام به طلاب قسم اللغة الكورية في جامعة أسوان بشعبية كبيرة ، حيث تم تدريس طلاب اللغة الكورية من قبل أعضاء KOICA الذين قاموا بتدريس اللغة الكورية لعدة أشهر.

