في حال الاستبعاد.. تعرف على بديل مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين اليوم الثلاثاء إن هناك تقييمًا لموقف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك عقب تسريبات زعمت أن إدارة السيتيزنز تحايلت على قواعد الاتحاد بشأن اللعب المالي النظيف، وهو ما قد يعرض النادى للحرمان من دوري الأبطال.



ووفقًا لمصادر في اليويفا فقد يواجه فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا عقوبة المنع من المشاركة في دوري الأبطال اعتبارًا من الموسم المقبل، الـ "فيفا" إمكانية إعادة فتح التحقيق بشأن معلومات جديدة حول خرق قواعد اللعب المالي بعدما كان قد وقع غرامة بقيمة 49 مليون إسترليني في 2014 بخصوص نفس المخالفة.



وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإنه في تلك الحالة، يتم إدراج الفريق صاحب المركز الخامس بدلًا منه، على اعتبار المتوقع وهو إنهاء سيتي للدوري بين الأربعة الأوائل.



وتنص اللوائح علي: "أي فريق لا يتم الإقرار به في المسابقة يتم استبداله بالفريق التالي الأفضل في ترتيب الدوري المحلي، طالما أن النادي الجديد يستوفي شروط الانضمام".



