هندسة القاهرة تنظم بطولة لكرة القدم وتمنح جوائز مالية للفائزين

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تنظيم بطولة لكرة القدم بين طلابها، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب في الجامعة، وتحت رعاية الدكتور السيد تاج الدين، عميد الكلية.





وأشار محمود الهجين، رئيس اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الكلية فى تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن كل فريق يتكون من 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي.





وأضاف "الهجين" أن اليوم الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر، هو آخر يوم للاشتراك فى البطولة القائمة على خروج المغلوب من مرة واحدة، مشيرا الى أنه فى حالة تأخر الفريق عن الميعاد المحدد له في الجدول؛ يتم إقصاؤه خارجها.



