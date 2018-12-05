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تعليم

هندسة القاهرة تنظم بطولة لكرة القدم وتمنح جوائز مالية للفائزين

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تنظيم بطولة لكرة القدم بين طلابها، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب في الجامعة، وتحت رعاية الدكتور السيد تاج الدين، عميد الكلية.

وأشار محمود الهجين، رئيس اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الكلية فى تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن كل فريق يتكون من 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي.

وأضاف "الهجين" أن اليوم الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر، هو آخر يوم للاشتراك فى البطولة القائمة على خروج المغلوب من مرة واحدة، مشيرا الى أنه فى حالة تأخر الفريق عن الميعاد المحدد له في الجدول؛ يتم إقصاؤه خارجها.

وأردف أنه يتم التسجيل بإدارة رعاية الشباب بالكلية على أن يعلن الجدول ومكان إقامة البطولة؛ بعد انتهاء مرحلة التسجيل، مشيرا إلى أن هناك جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
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