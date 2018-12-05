ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب عن إقالة رئيس هيئة النقل النهري: الوزير عنده حق

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
عبد العظيم طربق
عبد العظيم طربق
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن هيئة النقل النهري، تسير ببطء جدًا ولم تحرز أي تقدم يذكر في قطاع النقل النهري، مشيرًا إلى أن هناك خطة وضعت لتطوير القطاع، إلا أنها لم تنفذ بعد، فمن حق وزير النقل إقالة رئيس هيئة النقل النهري.

وقال "الخشب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن الخطة كانت تشمل تجهيز المراسي بشكل أفضل، بعد التدهور الكبير الذي تشهده، الأمر الذي يجعل هناك سرعة في نقل البضائع.

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن استغلال النقل النهري سيعود بالنفع على المواطنين والتجار، حيث نقل البضائع عن طريق النقل النهري، سيكون أرخص، فضلًا عن تفادي الحوادث.

كان قد أصدر د. هشام عرفات وزير النقل، الإثنين، قرارًا بإنهاء انتداب رئيس هيئة النقل النهري الدكتور عبدالعظيم طربق، وإعادته لوزارة الري، مع تكليف اللواء بحري ياسر جلال بالمهمة، خلفا له، وجاء من أسباب الإقالة تأخر في بعض الملفات الخاصة بالنقل النهري.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يغيب عن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

فاروق حضر المباريات فارتدى النحاس باشا المايوه.. كيف تصارع القصر والوفد على كرة القدم.. صور

بمشاركة رمضان صبحي.. هدرسفيلد يواصل السقوط بثنائية أمام بورنموث.. فيديو

مفاجأة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في قمة ريفر بليت وبوكا جونيورز

الصفقة الثالثة.. مصادر: عمرو طارق يوقع عقود انضمامه للأهلي

تامر أمين: جوزيه وجه صدمة قاسية للأهلي.. وهذا هو المدرب الجديد للفريق.. فيديو

أغواها الشيطان فأغرقت زوجها حيا.. قصة عبلة بنت الصعيد وعشيقها السائق

الإفتاء: يجوز للخاطب أن يقول لخطيبته بحبك بشرط واحد.. فيديو

هجوم عنيف من جماهير الأهلي السعودي على عبدالله السعيد بعد مباراة وفاق سطيف

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية حتى هذا الموعد

أسرع ريجيم لنسف الدهون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

المتحدث العسكري: معرض إيديكس يرتقي بمكانة مصر عالمياً.. فيديو
المتحدث العسكري: سنعلن تفصيلياً عن البروتوكولات مع الشركات المشاركة بـ إيديكس.. فيديو
القومي للتغذية يفجر مفاجأة كارثية عن كبدة الشوارع .. فيديو
شريف حسنى يقبل يد نجمة مسرح مصر على الهواء.. ويعلق: لو معملتش كده هتضرب
نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟