نائب عن إقالة رئيس هيئة النقل النهري: الوزير عنده حق

أكد النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن هيئة النقل النهري، تسير ببطء جدًا ولم تحرز أي تقدم يذكر في قطاع النقل النهري، مشيرًا إلى أن هناك خطة وضعت لتطوير القطاع، إلا أنها لم تنفذ بعد، فمن حق وزير النقل إقالة رئيس هيئة النقل النهري.





وقال "الخشب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن الخطة كانت تشمل تجهيز المراسي بشكل أفضل، بعد التدهور الكبير الذي تشهده، الأمر الذي يجعل هناك سرعة في نقل البضائع.





وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، أن استغلال النقل النهري سيعود بالنفع على المواطنين والتجار، حيث نقل البضائع عن طريق النقل النهري، سيكون أرخص، فضلًا عن تفادي الحوادث.



